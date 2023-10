ETS marittimo e porto di Gioia Tauro: il ministro Fratin porta il tema sui tavoli di Bruxelles

Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, attraverso la Rappresentanza italiana a Bruxelles, ha chiesto e ottenuto che nel prossimo Consiglio Ambiente, programmato per il 16 ottobre a Lussemburgo, sia inserita tra i punti all’ordine del giorno una informativa italiana sul tema dell’ETS marittimo.

In questa occasione l’Italia intende portare all’attenzione dei 27 le potenziali ricadute negative dell’applicazione della direttiva Ets ai trasporti marittimi nei porti UE di scalo per il trasbordo di container, che nell’attuale impostazione vedrebbe penalizzati anche alcuni scali italiani, tra cui quello di Gioia Tauro. “Difenderemo con forza i nostri porti in Europa” ha dichiarato il ministro Pichetto Fratin annunciando l’iniziativa italiana del prossimo Consiglio Ambiente.