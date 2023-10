San Luca, fungaiolo di 77 anni disperso in zona Montalto del Parco nazionale d'Aspromonte ritrovato poche ore dopo

Ritrovato, attorno alle 20:00, dai Carabinieri Forestali di San Luca (RC), il fungaiolo, residente a Reggio Calabria, disperso in zona Montaltonel comune di San Luca, nel territorio del Parco Nazionale d'Aspromonte. L'uomo si trovava all'interno del rifugio Canovai, nel comune di Samo, dove aveva trovato riparo. L'auto del disperso era stata ritrovata in zona Montalto. Il 77enne è stato ritrovato in buone condizioni seppur infreddolito. Sono stati impegnati nelle ricerche i tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del CNSAS Calabria.

Presenti sul posto anche I Vigili del Fuoco.