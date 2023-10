Reggio, la Polizia locale denuncia in due giorni sei persone per occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica

È una lotta senza quartiere quella che la Polizia Locale di Reggio Calabria sta combattendo contro l'occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Un'attività continuativa, ormai triennale, che negli ultimi due giorni ha consentito di denunciare per il reato di occupazione abusiva aggravata, 6 soggetti, sgomberarne uno appena occupato e segnalare agli enti proprietari le violazioni per i provvedimenti conseguenti. Un'azione che nel primi nove mesi del 2023 annovera il censimento di oltre 300 appartamento di edilizia residenziale e il deferimento all'autorità giudiziaria di 57 soggetti dei quali 9 in stato di arresto per altri reati commessi nell'immobile depredato ai legittimi potenziali assegnati.

"Ovviamente", queste le parole del Dirigente del Corpo, dott. Salvatore Zucco,"le attività di riscontro e verifica continueranno. Ci sono delle sacche di illegalità intollerabili, che minano uno dei diritti fondamentali de cittadini non abbienti, e cioè quello alla casa. La Polizia Locale non arretrerà su questo fronte nemmeno di un millimetro".