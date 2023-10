La Procura di Palmi indaga sulla tendopoli di San Ferdinando: un’associazione deve rispondere della vigilanza

La tendopoli dei migranti di San Ferdinando da area “mangia soldi pubblici” e di tensione sociale adesso finisce anche in Tribunale. La Procura della Repubblica di Palmi ha chiuso una complessa indagine sulla gestione del sito negli anni scorsi. Alla fine sono stati individuati alcuni reati contestati a diversi soggetti e a un’associazione che in passato ha svolto le attività di vigilanza all’interno dell’area. Secondo la tesi della Procura gli operatori che hanno prestato le attività di “controllori” dei migranti avrebbero ricevuto un trattamento lavorativo non consono all’effettiva attività prestata. Una situazione di disordine che è stata motivo per la Procura di portare avanti un’azione giudiziaria che dovrà comunque essere valutata dal giudice nell’udienza fissata a fine mese. Sia le ore di lavoro e sia le condizioni generali degli operatori sarebbero state contabilizzate al ribasso oltre a tutta una serie di mancanze stigmatizzate dalla Procura che ha aggiunto anche l’ipotesi di probabile carenza di sicurezza. Non sono mancati, infatti, episodi di violenza contro gli stessi vigilanti soprattutto nella prima fase di gestione del nuovo campo quando i migranti potevano varcare l’accesso solo con un badge identificativo. Le gestioni della nuova (ormai vecchia) tendopoli di San Ferdinando sono state diverse nel corso del tempo fin quando il campo migranti, nel frattempo trasformato in una nuova baraccopoli, è stato deciso che venisse abbandonato per procedere con sistemi di accoglienza diversi. In particolare si punta sull’accoglienza diffusa con necessità di delocalizzare i migranti che oramai dal 2010 si spostano tra San Ferdinando e la Puglia in occasione della raccolta degli agrumi e dei pomodori. Un’idea che, però, non ha ricevuto molta adesione e quindi fino al momento è stata un insuccesso ma di certo le politiche di superamento di questo fenomeno decise a livello centrale hanno sono state parecchio “ballerine” negli anni tra slanci di linea dura e periodi morbidi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria