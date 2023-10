Classifica delle città "green": Cosenza è settima, Messina novantaseiesima

Messina resta nei bassifondi, al 96esimo posto, pur guadagnando due posizioni rispetto al 2022. Palermo e Catania ultime a pari merito, anzi a pari demerito, al 105esimo gradino, Reggio Calabria precipita di otto posizioni es è novantanovesima. Complessivamente, seppur con qualche eccezione significativa, le città del sud si confermano in zona retrocessione nella graduatoria dell'ecosistema urbano 2023, l'indagine di Legambiente e il sole 24 ore giunta alla sua trentesima edizione.

Nella top ten guidata da Trento, Mantova, Pordenone, Treviso, Reggio Emilia e la Spezia, troviamo Cosenza al settimo posto e questa è una delle eccezioni che dimostrano che ci sono realtà urbane nel meridione più in salute rispetto ad altre. Nel punteggio finale Cosenza è al 73,61 per cento, Messina al 40,05, Palermo e Catania al 20,86. La classifica delle città "green" prende in analisi i dati relativi ai vari parametri sulla mobilità urbana (offerta di trasporto pubblico, numero medio di passeggeri, piste ciclabili, ztl, isole pedonali, tasso di motorizzazione, vittime della strada); sulla qualità dell'aria; sull'ambiente (quantità di aree verdi e di alberi, uso efficiente di suolo, energia solare pubblica); sull'acqua (consumi idrici e dispersione sulla rete idrica); sui rifiuti (quantità prodotta e raccolta differenziata). Qualche passo avanti Messina lo ha registrato proprio in questo settore, ma è ancora assolutamente insufficiente lo spazio dato al verde urbano.