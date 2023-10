Melicucco, vendeva prodotti ittici senza autorizzazione. Scatta la denuncia e 1500 euro di sanzione

I carabinieri della Stazione di Melicucco (RC), nell’ambito di servizi predisposti al contrasto dell’abusivismo commerciale, hanno deferito un uomo e sequestrato circa 20 Kg di prodotti ittici poiché sorpreso a esercitare la vendita ambulante sulla pubblica via senza le previste autorizzazioni.

Nello specifico i militari dell’Arma hanno accertato che il venditore, benché occupasse abusivamente il suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione, vendeva dei prodotti ittici in assenza della prevista autorizzazione per il commercio e della documentazione attestante la provenienza e la tracciabilità del pescato.

Per tale motivo, le derrate non ritenute idonee per il consumo alimentare sono state sottoposte a sequestro e poi distrutte, invece l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria palmese e gli è stata irrogata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.