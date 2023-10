Falcomatà assolto: "Anni duri, ma ci vediamo presto!". E il Pd calabrese: "Torna sindaco di Reggio senza macchia"

"Assolto! Sono stati due anni duri. Due anni in cui ho sofferto, ha sofferto la mia famiglia, ha sofferto la città. Questa assoluzione restituisce, in parte, le amarezze di questo periodo. Un periodo in cui non mi è mai, mai, mancato il vostro sostegno, il sostegno dei reggini. Adesso per la città ci dovrà essere un nuovo inizio. Insieme. Vi voglio bene, ci vediamo tra poco". Affida ad un post il suo sfogo liberatorio Giuseppe Falcomatà, dopo la sentenza della Cassazione di ieri sera che lo ha assolto nel processo "Miramare".

Falcomatà, sindaci non abbiano paura della firma

«Ai sindaci va consentito di poter fare i sindaci senza avere paura della firma, avere paura è un sentimento che un sindaco non si può permettere, la paura ti rallenta, ti rende insicuro e questo genera una città che si ferma e va indietro». È l’appello lanciato a Genova alla 40ma assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, tornato dopo quasi due anni a ricoprire il suo incarico dopo che la Cassazione ha annullato la sua condanna per abuso d’ufficio.

"Del reato d’abuso d’ufficio ne posso parlare poco - ha detto - se non da chi ha patito e visto sulla propria pelle e sulla città gli effetti di un sindaco sospeso. La sospensione colpisce tutta la comunità».

Pd Calabria, "Torna sindaco senza macchia né ombra"

"L'assoluzione per innocenza di Giuseppe Falcomatà e degli ex assessori della sua giunta è una bellissima notizia per la città di Reggio Calabria, per tutta la regione e per la democrazia". Così il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico calabrese, commenta, anche a nome di tutto il partito, la sentenza con cui la Cassazione ha scagionato il sindaco di Reggio Calabria e gli ex componenti del suo esecutivo.

"Finalmente –prosegue il segretario Irto– potrà tornare al suo posto e onorare il mandato popolare, senza macchia e ombra alcuna. Il Partito Democratico della Calabria non ha mai nutrito dubbi sulla correttezza dell'operato del sindaco Falcomatà che, con profondo senso delle istituzioni, si è difeso nel processo, attendendo l'ultimo grado di giudizio per vedere riconosciute le proprie ragioni. È nelle difficoltà che si vede il carattere, la personalità e la serietà dell'amministratore pubblico e del politico.

Siamo certi –conclude la nota del senatore Irto– che, insieme alle forze di maggioranza, il sindaco Falcomatà saprà riprendere in mano il percorso di cambiamento radicale che da tempo aveva avviato a Reggio Calabria".