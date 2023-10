Tragedia in Piemonte, una donna di 57 anni di Reggio Calabria muore in un incidente dopo il matrimonio della nipote

Tragedia nella notte in Piemonte. Una donna di 57 anni, Giuseppina Tallarida, residente a Sant’Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, è morta nella notte, intorno alle 4,30, in un incidente stradale avvenuto in Strada della Alpina a San Benigno Canavese. La donna era reduce dalla festa di matrimonio della nipote. Tre i feriti: si tratta del conducente di un Suv Mercedes, un uomo di 60 anni di Bosconero, la moglie di 68 anni e una donna di nazionalità peruviana sono rimasti lievemente feriti e medicati all’ospedale di Ciriè. Giuseppina Tallarida era seduta sul sedile lato passeggero. Per estrarre i feriti e la donna ormai deceduta dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Volpiano e Chivasso.