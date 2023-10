Reggio, rocambolesco incidente. Auto si ribalta sul lungomare

Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio a Reggio Calabria sul lungomare. Improvvisamente. per cause ancora in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata in modo autonomo: sul posto gli agenti della polizia per i rilievi del caso. Non ci sarebbero state gravi conseguenze per gli occupanti dell'auto, ma solo tanta paura.

L'incidente ha però provocato pesanti disagi alla circolazione lungo un'arteria trafficata considerando anche il giorno pre-festivo.