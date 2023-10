Vigilanza negli aeroporti calabresi, respinta la richiesta di revocazione

Il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di revocazione nella battaglia legale per l’affidamento del servizio di sicurezza e controllo bagagli per passeggeri in partenza negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. A distanza di oltre due anni dall’assegnazione del bando, la giustizia amministrativa ha scritto l’ultima parola mantenendo il servizio in capo al Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da La Torpedine.

Nel maggio del 2021 la Sacal, società che gestisce i tre aeroporti calabresi, aveva pubblicato la gara per affidare il servizio per tre anni e per un valore di poco meno di 10 milioni di euro. Era stata proprio la società Torpedine ad aggiudicarsi il bando. La Sicurtransport che guidava un altro raggruppamento aveva subito presentato ricorso attraverso gli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro. La società ricorrente aveva sostenuto che stando al bando i concorrenti dovevano essere in possesso di autorizzazione prefettizia non solo per il servizio di trasporto e scorta valori, ma anche per la custodia e deposito valori. Ne conseguiva che la mandataria La Torpedine s.r.l., quale titolare dell’esecuzione del 100% delle attività rientranti nel servizio di prelievo e trasporto lavori, non essendo titolare dell’autorizzazione a custodia e deposito, doveva essere esclusa dalla gara. Per Sicurtrasport, inoltre, la vincitrice doveva essere esclusa anche per superamento del limite di pagine dell’offerta tecnica, previsto dal Bando a pena di esclusione, nonché per l’errata attribuzione dei punteggi in relazione al numero delle guardie giurate da destinare al servizio di vigilanza presso i tre aeroporti. Il Tar gli aveva dato ragione annullando l’affidamento. Torpedine e Sacal avevano quindi proposto ricorso al Consiglio di Stato. Per i giudici di Palazzo Spada il servizio di contazione e deposito non poteva considerarsi facente parte delle prestazioni da appaltare.

