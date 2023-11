Reggio, cittadini in piazza contro i roghi di rifiuti. Il Comune non li riceve

La città dello Stretto è la nuova terra dei fuochi. I cittadini dei quartieri più a rischio, quelli in cui i roghi dei rifiuti sono una triste consuetudine hanno denunciato a piazza Italia l’emergenza igienico sanitaria. Una protesta che ha sposato anche la Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli che ha scelto di scendere in strada per affiancare i cittadini. Cittadini che non sono stati ricevuti dagli amministratori comunali.

A dar voce alla preoccupazione nel corso di un sit-in davanti a Palazzo San Giorgio i residenti di Arghillà, Mosorrofa, Rione Marconi, Sala di Mosorrofa e Mortara-San Gregorio (rappresentati da Patrizia D’Aguì del gruppo civico Noi Siamo Arghillà, Pasquale Andidero del Comitato di Quartiere Mosorrofa, Antonino Genoese Antonino del Comitato Io vivo San Gregorio, Giuseppe Crucitti del rione Marconi, Agostino Sorgonà residente a Sala di Mosorrofa), hanno chiesto un immediato intervento alle istituzioni competenti affinché il territorio reggino possa vivere nella normalità.

Cittadini esasperati che a fronte «dell’immobilismo del Comune» registrano «l’aumento dell’incidenza delle malattie oncologiche, tanto che è stato avviato anche uno studio epidemiologico, a cura del CNR, per capire la correlazione tra la presenza delle discariche e l’aumento di tumori nelle zone interessate. I quartieri oggetto della ricerca sono San Gregorio, Mortara, Rione Marconi e Mosorrofa e oggi, a richiedere l'inserimento nell'ambito di questo studio, anche il quartiere di Arghillà».

Richiesta accolta dalla Garante Stanganelli.

«Siamo stanchi e disperati! La situazione va avanti da anni, ci sentiamo abbandonati. La gente nutre sfiducia nelle istituzioni» ha raccontato Patrizia D'Aguì, del Gruppo Civico Noi siamo Arghillà, da cui è partita l’idea della manifestazione.

