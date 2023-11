Albero su un'auto nel centro di Reggio, tragedia sfiorata per i due giovani passeggeri

Un grosso ramo è caduto su un'auto in transito nel centro storico di Reggio Calabria. Una vera e propria tragedia sfiorata e in qualche modo annunciata quella che ha coinvolto i due giovani passeggeri, per fortuna rimasti solo lievemente feriti. Il grosso ficus che campeggia in piazza Indipendenza, infatti, destava preoccupazione già da parecchio tempo, per la situazione in cui versava la pianta piegata sulla carreggiata e, più in generale, per la mancata manutenzione del verde cittadino.

"E se ci fosse scappato il morto?" Post su fb del presidente Confesercenti Reggio Claudio Aloisio

"E se ci fosse scappato il morto? Per fortuna non è successo. I due ragazzi in macchina sono solo spaventati, un po' acciaccati e nulla più ma è stata solo fortuna. Sono arrivato in macchina solo un minuto dopo l'accaduto, avrei potuto esserci io al loro posto. E avrei potuto essere in bicicletta, il mezzo che utilizzo il 90% delle volte che vado in centro. Non è possibile continuare a non curare a dovere gli alberi del lungomare. Non è possibile fare una manutenzione approssimativa ed, eventualmente, inefficace. Non possiamo aspettare che succeda una vera tragedia. Oggi non c'è un vento che possa giustificare ciò che è successo. È semplicemente caduto un enorme tronco per il troppo peso dei rami non potati. Si deve intervenire immediatamente e mettere in sicurezza una delle zone più simboliche, frequentate e trafficate della città. Non ci sono scuse, spiegazioni o ragionamenti da fare. Agite! Adesso!"