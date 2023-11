Walter Ignazitto nuovo procuratore aggiunto di Reggio Calabria, via libera del plenum del Csm

Via libera del plenum del Csm, con una sola astensione, alla nomina del nuovo procuratore aggiunto di Reggio Calabria Walter Ignazitto. Tra gli incarichi direttivi deliberati questo pomeriggio dal plenum con voto unanime la nomina di Cesare Zucchetti a nuovo presidente del tribunale di Caltanissetta e di Mauro Pusceddu alla guida del tribunale di Nuoro. Tra gli incarichi direttivi anche quello che vede Patrizia Famà (approvato con una sola astensione) nominata presidente del tribunale per i minori di Taranto, e quello (approvato all’unanimità) di Rosanna Venditti a capo dei pm per i minorenni di Campobasso. Quanto agli incarichi semidirettivi, il plenum a maggioranza (con 21 voti a favore) ha approvato la nomina di Francesco Zecchillo quale nuovo presidente di sezione del tribunale di Trani, mentre ha avuto un via libera unanime la delibera relativa alla nomina di Daniela Galeazzi quale presidente di sezione al tribunale di Palermo.