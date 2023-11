Villa San Giovanni, il Comune accelera: pronti a ripartire i lavori per il restyling del lungomare

Le procedure amministrative per la consegna dell'area di cantiere che interesserà il tratto di lungomare di Villla San Giovanni non ancora riqualificato sono in fase di ultimazione, perciò, secondo quanto annunciato da Palazzo San Giovanni, i lavori di restyling dovrebbero riprendere nelle prossime settimane.

«Dopo l'incontro con la Direzione Investimenti di Rfi ad ottobre, si è oggi pronti alla ripartenza dei lavori, così come l'amministrazione ha chiesto e convenuto con il direttore dottore Marco Marchese. Accogliendo, infatti, la richiesta da noi avanzata, i lavori riprenderanno per l'intero chilometro da ultimare, da entrambi i fronti: lato faro di Pezzo (ad oggi la parte riqualificata si ferma di fronte al largo Pino Marra) e lato chiesa di Cannitello, per poi ricongiungersi». Lo spiegano il sindaco Giusy Caminiti e la maggioranza, motivando quanto chiesto ai vertici Rfi con la necessità che «per la stagione estiva 2024 tutto sia completato, senza difficoltà agli esercenti nei mesi più frequentati dell'anno e senza problemi alla viabilità nella zona Cannitello. Per tale ragione anche l’intervento finanziato con Patti per il Sud per piazza Chiesa prenderà il via prossimamente, in contemporanea con l’altro di piazza delle Repubbliche marinare».

Sul cronoprogramma, il primo cittadino chiarisce che «tutto è avvenuto nei tempi dettati a giugno: avevamo già allora manifestato a Rfi la volontà di permettere ai cittadini il passeggio sull'intero lungomare fino a che sarebbe durata la bella stagione, atteso che la consegna parziale del primo tratto è avvenuta il 21 luglio, a stagione inoltrata.

