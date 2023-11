Verso il moderno Hub dello Stretto. Villa San Giovanni presenta la “nuova” stazione

Si presenta trasformata e in maniera sempre differente la stazione di Villa San Giovanni, rispetto a quanto mostrato, in questo 2023, nei precedenti nostri periodici servizi nei quali avevamo illustrato lo stato dei lavori.

Se ad aprile la situazione cristallizzava serie difficoltà per gli utenti, in primis sul fronte dell’accessibilità, essendo allora l’infrastruttura un cantiere aperto che rappresentava una corsa ad ostacoli per l’utenza, soprattutto per quella a mobilità ridotta a causa di importanti barriere architettoniche ed in generale per coloro che avessero avuto necessità di trasportare bagagli di un certo peso, già ad inizio agosto la “fotografia” dello scalo ferroviario appariva differente. In poche parole l’andamento degli interventi si è mosso su binari (è il caso di dirlo) ben precisi e definiti, e i lavori si sono susseguiti con ritmi molto sostenuti, con gli addetti ad operare anche nelle ore notturne affinché si potesse arrivare a garantire il raggiungimento degli step che Rete Ferroviaria Italiana (Società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs) aveva prefissato all’avvio del restyling. Un percorso che rappresenta un tassello nel più strutturato progetto di sviluppo che guarda al futuro della stazione di Villa, considerato snodo centrale da e verso la Sicilia sul quale, da qui ad un paio di anni, saranno investite ingenti risorse. Nel mentre però prosegue l’iter di miglioramento. Allo stato attuale, quindi, il sottopasso, adesso dotato di pavimentazione (che ha sostituito le passerelle che “arricchivano” durante la realizzazione dei camminamenti), si trova ancora in fase di completamento vista la fondamentale e inderogabile opera di adeguamento sismico che lo sta interessando. Due dei tre ascensori previsti a servizio dei marciapiedi della stazione lavorano a pieno regime da agosto. Per il terzo sembra si tratti solo di qualche settimana in quanto il vano già esiste, servono solo i tempi tecnici di collaudo e messa in funzione. Le scale sono libere da qualsiasi ingombro che era possibile incontrare nel periodo della cantierizzazione, così come sono stati installati, e sono consultabili, i pannelli che informano in tempo reale. Il tutto si sta svolgendo cercando di mitigare il più possibile i disagi ai viaggiatori. Diverse infatti le iniziative a supporto che hanno scandito questi mesi: nel corso della bella stagione, quella che da consuetudine vede aumentare numericamente gli accessi allo scalo, il portabagagli gratuito, con una squadra di quattro operatori per turno che sono stati a disposizione quotidianamente; ancora, il servizio assistenza “Sala Blu”, attivato da Rfi, in collaborazione con Blu Jet, per accompagnare a bordo dei treni e delle navi i passeggeri con difficoltà motorie, e recentemente la nuova biglietteria (a sinistra del sottopasso della stazione ferroviaria) per i mezzi veloci di Blu Jet, società del Gruppo Fs, con un’ampia sala d’attesa climatizzata con 36 sedute e un servizio wi-fi, dotata di servizi igienici e un piccolo spazio esterno, con panchina.

«Procedono secondo il cronoprogramma prestabilito i lavori nella stazione di Villa San Giovanni. Sono stati completati gli interventi di adeguamento sismico del sottopasso e di installazione degli ascensori al servizio del primo e secondo marciapiede»: così Rfi descrive nel dettaglio lo stato di avanzamento dei lavori, aggiungendo che «sono in corso le attività di rifinitura dei rivestimenti che interesseranno l’intero sottopasso, garantendo adeguati standard funzionali ed estetici», così come «l’installazione dell’impianto ascensore al servizio del terzo marciapiede, in completamento entro questo mese, per essere poi attivato a dicembre. Adesso è operativa anche la nuova biglietteria per i passeggeri di Blu Jet, e in questi giorni è stato completamente rivisto il percorso per l’accesso alle navi, dotandolo di un nuovo manto stradale, di segnaletica fissa e delimitazione dei percorsi. Interventi realizzati per un maggior comfort dei passeggeri in attesa di imbarco, e per rendere più sicuro e agevole l’imbarco i mezzi veloci di Blu Jet. Al fine di rendere più comodo l’accesso ai treni, è stato infine completato l’innalzamento del terzo marciapiede, adesso a 55 cm, lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani. L’investimento complessivo per gli interventi già effettuati è di 3 milioni di euro».

Insomma una corposa azione che anticipa un progetto ben più ampio, che tenderà a trasformare radicalmente la stazione di Villa San Giovanni con importanti interventi finalizzati a migliorarne l’integrazione modale. Il futuro Hub dello Stretto, per un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro, sarà completato, in linea con i vincoli del finanziamento, entro il 2026. Nel dettaglio, unitamente alla riqualificazione e all’adeguamento del fabbricato viaggiatori, di marciapiedi, pensiline e sottopasso, l’intervento complessivo comprende l’inserimento di un nuovo sovrappasso ferroviario per lo scambio treno-nave, che permetterà l’accesso pedonale diretto ai moli di imbarco attraverso nuove passerelle. Allo stato attuale è in corso l’iter autorizzatorio sul progetto definitivo, con l’avvio dei lavori previsto nel 2024.