Paura a Reggio, inseguimento da film in via Marina Alta. Caos tra le vie del centro

Attimi di paura a Reggio Calabria oggi pomeriggio dove si è verificato un inseguimento sul lungomare. In via Marina Alta, una volante della polizia di Stato ha inseguito un'Audi. Panico, dunque, in pieno centro perchè l'alta velocità e le manovre a tutto gas hanno poi portato ad un incidente che ha coinvolto la stessa auto della volante ed una Panda non lontano da piazza Indipendenza.

Da quanto si apprende, l'Audi avrebbe preso in controsenso viale Zerbi e avrebbe così proseguito, indisturbata, la propria fuga facendo perdere le proprie tracce.