Aveva causato un incidente stradale a Reggio e si era dato alla fuga, rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale

Nella serata del 27 di ottobre u.s. sul viale Zerbi un veicolo aveva impattato violentemente contro un'aiuola spartitraffico abbattendo segnaletica stradale e pali della pubblica illuminazione. A seguito di una certosina e minuziosa attività di indagine, si è accertato che quello che poteva sembrare l'ennesimo incidente autonomo, in realtà era stato causato da un'autovettura che si era data a precipotosa fuga. Protagonista della folle corsa un ventisettenne reggino che, dopo aver causato il sinistro durante una spericolata manovra di sorpasso, anziché fermarsi e prestare soccorso, si dileguava in direzione sud. Nonostante l'ora tarda grazie ad una puntigliosa analisi delle videocamere del sistema di videosorveglianza comunale veniva tracciata la time line del fuggitivo che, dopo aver percorso tutto il lungomare ed aver parcato l'aiuto in zona tempietto per controllare i danni, raggiungeva a piedi il luogo del sinistro camuffandosi tra il capannello dei curiosi che si era radunato sul luogo del sinistro. Il conducente del veicolo investito fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. Il ventisettenne, dopo essere stato identificato è stato accompagnato al comando di viale Aldo Moro per essere interrogato ed all'esito delle attività istruttorie non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. È stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso con conseguente ritiro della patente di guida. Il procedimento si trova ancora in fase di indagine e le responsabilità ipotizzate dalla polizia giudiziaria dovranno essere vagliate e validate dall'autorità giudiziaria.