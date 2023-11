Ospedale di Locri, i comitati chiedono udienza: «Non solo Cardiologia, ecco le priorità»

«Vogliamo che il vento di rinnovamento e di attenzione che abbiamo colto in questi giorni sul problema di Cardiologia, sollevato dalla lettera del dottor Vincenzo Amodeo e le proposte uscite dall’incontro tra la direttrice dell’Asp Lucia Di Furia, il primario Amodeo e i cardiologi dell’Ospedale, prosegua in modo proficuo». Lo scrivono in una lettera a firma congiunta (inviata ai vertici di Asp e Regione, oltre che ai sindaci di Siderno e Locri) i rappresentanti del comitato “DifendiAmo l’ospedale”, “Pro Casa della Salute di Siderno” e “Corsecom Sanità” che, sulla scia di quanto hanno fatto i sindaci riuniti nel comitato esecutivo, chiedono di partecipare con una delegazione composta da medici e cittadini a un incontro con Di Furia e Occhiuto.

