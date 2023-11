Rassegna stampa 14-11-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

- Autonomia, corsa a limitare i danni. La beffa per la Calabria è concreta

- Cutro, nuove leve dei Grande Aracri: appello per 22 imputati

- Catanzaro, era una “scuola” di ladri: a rubare con i figli minori

- Lamezia, l’ex ospedale di colle Sant’Antonio ospiterà nuovi servizi socio-sanitari

- Catanzaro, il rettore Cuda: «Al lavoro per avvicinare l’Umg alla città»

- Pizzo, i massi di protezione del molo della Seggiola non… proteggono dalle onde

- Elezioni a Vibo, rinviato il tavolo regionale. Il centrosinistra resta ancora diviso

- Cosenza trabocca di rifiuti, Franz Caruso indignato: “Città sporca”

- Dramma della solitudine a Castrovillari, anziana trovata morta nella sua abitazione

- Corigliano Rossano, dimensionamento scolastico: comprensivo in piazza contro i tagli alla scuola

- La Sibaritide trema, l’appello di Marinella Grillo da Corigliano Rossano: “Adesso non lasciate soli”

- Cosenza omaggia Gianni Di Marzio, dedicato all’indimenticabile condottiero l’antistadio del “Marulla”

- Reggio, pioggia di milioni per le aziende

- L’ex vicesindaco Neri: il Comune di Reggio non potrà assumere

- Psichiatria, l’impegno della Regione interrompe l’occupazione dell’Asp di Reggio

- Ospedale di Locri, i comitati chiedono udienza: «Non solo Cardiologia, ecco le priorità»