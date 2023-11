Rassegna stampa 17-11-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

•I sindacati insistono: contratti stabili per i 4mila tirocinanti calabresi

•«Il governo deve salvaguardare porti strategici come Gioia Tauro»

•Il rigassificatore di Gioia Tauro nel “rispolverato” Decreto Energia

IN EVIDENZA

•Seminara, gli interrogatori per lo stupro di gruppo: tre si chiudono nel silenzio, il quarto dà la sua versione

•Emergenza criminalità a Corigliano Rossano: lo Stato schiera in campo un Battaglione d’eccellenza

•Cassano, si fingono operatori Enel per truffare gli utenti. Emergenza in tutto il territorio sibarita

INCHIESTE

•Rituali per l'assegnazione di doti e cariche e cerimoniali di affiliazione: «Allarmanti tradizioni di ’ndrangheta» a Reggio Sud

•Reggio, “rotta siciliana” della droga:11 condanne. Pene ridotte per i presunti “capi” Domenico e Francesco Mammoliti

•“Lampetra”, l'operazione che ha smantellato la cosca “Nasone Gaietti” di Scilla: al via l'Appello per i 16 imputati

•Colpo ai pusher del fortino rom di Crotone, eroina e cocaina nascoste nei bidoni di immondizia

•La Nuova Narcos Europea dei Gallace di Guardavalle e dei Pesce-Bellocco-Molè della Piana: chiesto il giudizio per 21 indagati I NOMI

•Acri, archiviato il procedimento penale nei confronti dell'ex consigliere comunale Maurizio Feraudo

CRONACA

•Servizio idrico, la “rivoluzione” a gennaio. Falcomatà: «Imprescindibili mantenimento dei livelli occupazionali, qualità e sostenibilità»

•Cosenza, un polo Oncoematologico nell’ospedale Mariano Santo. Domani pomeriggio la presentazione

•Planetario di Cosenza senza futuro, un sogno costato 6 milioni

•"Paola in Blue", lavori fermi nel centro storico: mezzi abbandonati nei magazzini

• Catanzaro, lavori della metropolitana in ritardo. Il Comune guarda al lungo periodo

•Il Viminale: la base dei canadair resti all’aeroporto di Lamezia. La Sacal vorrebbe il servizio allo scalo di Crotone

EMERGENZA STRADE

•Auto travolge un pedone sulla 106... e i sottopassi restano off limits. L’incidente a Pellaro fa riscoppiare il caso sicurezza

•A Catanzaro Lido strade pericolose buie e senza segnaletica

•Pizzo, asfalto dissestato e buche: la ex Statale 522 fa paura

•Acquaformosa, la Provinciale è insicura: chiesto l’intervento del prefetto

IL RICONOSCIMENTO

•Primo premio all’Ice Cream Festival 2023: Bonfiglio orgoglio di Sant’Eufemia