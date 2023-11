Reggio, Falcomatà all'inaugurazione dell'anno accademico della Mediterranea: "Per la città il rapporto con l’Università è imprescindibile"

“Per noi il dialogo e la sinergia vera con le istituzioni, in questo caso con l’Università Mediterranea, sono un punto imprescindibile della nostra azione politica amministrativa”. Così il sindaco metropolitano e del Comune di Reggio Calabria,, presente all’in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico 2023/2024.

“Nelle ultime settimane - ha aggiunto - l’accordo con la facoltà di Agraria per aprire un’azienda a Gallina su terreni comunali è stata l’ennesima dimostrazione di quanto si possano concludere positivamente dei rapporti che poi hanno delle ricadute positive sul territorio”.

“Per noi la presenza dell’Università Mediterranea sul territorio di Reggio Calabria - ha concluso Falcomatà - è un punto di forza, qualcosa che va non solo difesa, ma anche valorizzata anche per tutto l’indotto che deriva dalla presenza di studenti in città e di quello che rappresentano le varie facoltà per il supporto danno per lo sviluppo della città”.