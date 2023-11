Scooteristi feriti dopo un incidente con un'auto: denunciato un 57enne di Melito Porto Salvo

Scooter tamponato da un'auto: scatta la denuncia. I militari della Stazione Saline di Montebello Jonico hanno denunciato in stato di libertà un 57enne melitese, residente nel capoluogo reggino, per la violazione dell’art. 189 del Codice della Strada, norma che regola il comportamento da adottare in caso di sinistro stradale.

L'incidente

La denuncia scaturisce da un incidente stradale risalente a circa un mese fa sulla SS 106 km 26+200 che ha coinvolto uno scooter Beverly 400, a bordo del quale viaggiavano due coniugi di 69 e 66 anni, che poco prima era stato urtato da un mezzo. Sul posto, i carabinieri hanno trovato un copricerchio che da accertamenti successivi è risultato in dotazione esclusiva a veicoli del tipo Ford Transit, mentre i due malcapitati sono stati trasferiti in ospedale con una prognosi di sette giorni.

L'indagine

L’immediata attività investigativa dei carabinieri, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Reggio Calabria Rione Modena, ha portato all’acquisizione tempestiva delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona nonché nell’escussione delle persone presenti in quel momento e del conducente del veicolo di colore scuro indicato inizialmente e abilmente rintracciato, ha consentito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Le testimonianze fornite, in particolare, hanno consentito agli inquirenti di orientare le indagini su un furgone il cui conducente, dopo aver urtato lo scooter, se ne sarebbe andato senza prestare soccorso né assistenza. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite hanno immortalato il mezzo commerciale privo di copricerchio della ruota anteriore destra e con alcuni danni alla carrozzeria compatibili con quelli da sinistro stradale. Da qui si è risaliti al guidatore ed è scattata la denuncia.