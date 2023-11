Servizio idrico, la 'rivoluzione' a gennaio. Falcomatà: “Imprescindibili mantenimento dei livelli occupazionali, qualità e sostenibilità”

«Il mantenimento dei livelli occupazionali, insieme alla qualità ed alla sostenibilità del servizio, rappresentano le colonne portanti di un percorso che ci impegniamo a sostenere, condividere e supportare nel pieno rispetto delle prerogative indicate dal governo regionale». È quanto ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà nel corso di una riunione tecnico-operativa con i vertici di Sorical, organizzata in vista del passaggio definitivo della gestione del servizio idrico alla società controllata dalla Regione Calabria.

Nei saloni di Palazzo San Giorgio, il primo cittadino si è confrontato con il direttore generale e il responsabile del settore tecnico di Sorical, Giovanni Paolo Marati e Giuseppe Sorrentino. Alla riunione erano presenti pure il direttore generale del Comune, Demetrio Barreca, il consigliere regionale Giovanni Muraca, i vicesindaci comunale e metropolitano Paolo Brunetti e Carmelo Versace, l’amministratore delegato di Hermes, Giuseppe Mazzotta, ed il presidente del cda di Castore, Stefano Sofi.

«Reggio Calabria – ha ricordato Falcomatà – ha fatto da apripista al passaggio del servizio alla Regione, anche rispetto a una sorta di scetticismo degli altri Comuni. Questo già da un po’ l’idea del nostro approccio volto alla definizione di questo processo, nel pieno rispetto delle prerogative regionali di fronte le quali cerchiamo di essere istituzionalmente consequenziali. Quello che per noi conta attiene alla qualità del servizio e alla sua sostenibilità, sia sotto l’aspetto squisitamente tecnico sia dal punto di vista amministrativo. Parallelamente ed in maniera inscindibile, si colloca il mantenimento ed una corretta gestione dei livelli occupazionali, un aspetto che a Sorical non sfugge di certo».

