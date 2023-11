Omicidio Romeo a Condofuri, Foti condannato a 21 anni in appello: esclusa l’aggravante dei futili motivi

La Corte d'Assise di Reggio ha escluso la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l'aggravante dei futili motivi per l'omicidio commesso nell'anno 2022 da Rosario Francesco Foti nella zona di Ceracadi a Condofuri. L'uomo era stato arrestato dai Carabinieri per l'omicidio aggravato di un confinante consumato il 28 gennaio 2022. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Foti, da anni in forte contrasto per questioni relative all'invasione di pascoli nel proprio terreno, all'esito dell'ennesima lite aveva colpito da distanza ravvicinata con un fucile caricato a pallettoni, detenuto irregolarmente, la persona offesa al capo uccidendolo nella quasi immediatezza. I familiari di Leo Romeo, non venendolo ritornare, si erano recati sul terreno dove scoprivano il cadavere del congiunto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio