Reggio, tre arresti durante i controlli sul territorio. Inseguimento per le vie del centro: preso mentre si sbarazzava della droga

Tre arresti e una denuncia: è questo il bilancio del lavoro svolto dalle Volanti della Polizia di Reggio Calabria negli ultimi quatto giorni.

Il primo arresto è avvenuto di notte, in centro città: gli agenti hanno notato un furgone, contrassegnato dal nome di una ditta di arredamenti, con parte del telone tagliato ed un’anta aperta; alla guida un 21enne di nazionalità marocchina che stava svaligiando il mezzo degli attrezzi di falegnameria contenuti all'interno.

Il secondo arresto è avvenuto di pomeriggio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale a carico di 36enne reggino, già noto alle forze dell'Ordine per estorsione, furto in abitazione, violazione di domicilio e invasone di terreno o edifici. L’uomo è stato rintracciato e arrestato nella sua abitazione dopo che, a bordo di un’autovettura di sua proprietà, non si era fermato all’alt della Volante: ne è scaturito un inseguimento per le vie del centro e nella zona nord della città, dove è stato beccato. L’uomo, durante le fasi della fuga in auto, aveva lanciato dal finestrino una busta (240 grammi di marijuana e 300 di cocaina), prontamente recuperata dagli agenti.

Il terzo arresto è stato operato di mattina nei confronti di un cittadino di nazionalità colombiana di 29 anni. L’uomo, già arrestato la sera precedente per minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, è stato bloccato mentre correva nudo per strada, sotto l’effetto di alcool e droghe.

Denunciato, infine, un giovane che, a bordo di uno scooter con una targa non pienamente leggibile, è stato intercettato mentre percorreva la via Marina di Reggio Calabria ed ha subito cercato di non farsi controllare, percorrendo le vie del centro, anche contromano e salendo sui marciapiedi.