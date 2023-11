Il maltempo ferma il Frecciarossa Roma-Reggio Calabria alla stazione di Bagnara

E' rimasto fermo alla stazione di Bagnara per circa 30 minuti il treno Frecciarossa 9623 Roma-Reggio Calabria. Secondo quanto si è appreso il convoglio ferroviario si è dovuto fermare a causa delle condizioni meteo avverse prima dell’arrivo alla stazione. La pioggia e il vento forte che stanno imperversando in zona non avrebbero consentito la marcia in condizioni di sicurezza. L'arrivo a Villa San Giovanni era previsto per le 20.03 e a Reggio Calabria alle 20.22. Il convoglio è ripartito solo quando il maltempo ha allentato la morsa arrivando a Villa San Giovanni alle 20.30. Disagi per i viaggiatori a bordo del treno che ora a Villa San Giovanni dovranno attendere una nuova coincidenza per Messina e la Sicilia.