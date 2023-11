Infrastrutture nella Locride, si preme per il completamento della Statale 106

Rimane alta l’attenzione dei sindaci della Locride sul tema delle infrastrutture viarie. È quanto è emerso nel corso dell’incontro di martedì scorso a Reggio Calabria con il ministro Matteo Salvini, nel quale il vicepresidente del Consiglio ha inteso incontrare gli amministratori comunali del territorio metropolitano per informarli sullo stato dell’arte dei lavori e dei finanziamenti necessari a realizzare l’obiettivo di completare la nuova Statale 106 in primis, ma anche sull’alta velocità ferroviaria e sulle altre grandi arterie del territorio.

In particolare, il primo cittadino di Africo Nuovo, Domenico Modaffari, ha chiesto lumi sul tratto che va da Locri a Palizzi della variante “B” della nuova 106, sul tratto più a Nord da Caulonia a Soverato, sulla rimodulazione del progetto di manutenzione straordinaria delle gallerie “Limina” e “Torbido” della strada di grande comunicazione “Jonio-Tirreno”, oltre che sul prolungamento della viabilità ferroviaria ad alta velocità fino a Reggio Calabria.

