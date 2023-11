Authority dello Stretto, il commissario Ranieri già al lavoro

Il contrammiraglio Antonio Ranieri si è insediato ieri alla guida dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, nominato commissario straordinario con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo il passaggio di consegne con il presidente uscente Mario Mega, svoltosi negli uffici di Messina alla presenza del segretario generale e dei dirigenti dell’ente, il neocommissario si è subito dedicato ad affrontare ai primi adempimenti amministrativi ed organizzativi. «È per me un onore – ha detto – rivestire questo incarico così prestigioso e strategico per il territorio. Sono consapevole dell’impegno che il nuovo ruolo affidatomi implicherà nei prossimi mesi e sono pronto, sulla spinta del lavoro svolto e delle numerose progettualità già avviate, ad operare per la valorizzazione e lo sviluppo dei porti dello Stretto in piena sinergia con le Istituzioni e tutti i soggetti portatori di interessi».

