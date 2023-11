Reggio, assolto Antonino Pulitanò: aveva denunciato presenza di amianto negli impianti nell'area dell'ex dispositivo locomotive delle Ferrovie dello Stato

Antonino Pulitanò, ex funzionario di Trenitalia, è stato assolto dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa e falso dal Tribunale in composizione monocratica presieduto da Ursula Ripepi. Pulitanò, adesso in pensione, aveva denunciato più volte con iniziative pubbliche, nella qualità di responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro della Filt-Cgil, la presenza di 34 tonnellate di amianto giacenti nell’area dell’ex deposito locomotive delle Ferrovie dello Stato, ubicato nella periferia sud della città.

«L'assoluzione - affermano in una nota gli avvocati Pellicanò e Morabito, difensori di Antonino Pulitanò - restituisce in parte le amarezze di una lunga battaglia durata ben otto anni, che è costata all’ex funzionario e alla sua famiglia sofferenze psicofisiche ed economiche non indifferenti, ma portata avanti in nome dei lavoratori e della salute della comunità».