Villa San Giovanni, al via la realizzazione di uno sportello di ascolto per donne vittima di violenza

Proprio a ridosso della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, che si celebrerà domani 25 novembre, il Comune di Villa S. Giovanni con delibera di Giunta del 22.11.2023 ha dato il via all’accordo di collaborazione tra la Città di Villa San Giovanni e l’Ami ( Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) distretto di Reggio Calabria per la realizzazione di uno “Sportello di ascolto accoglienza e consulenza legale gratuita” per le Donne vittime violenza e che hanno disagi in ambito familiare.

L’iniziativa, accolta con favore e sostenuta dal Sindaco Avv. Giusy Caminiti e dal Vice Sindaco con delega alla Legalità Avv. Ada Pavone è stata proposta dall’ Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) distretto di Reggio Calabria in persona della Presidente Avv. Anna Bellantoni, della referente distrettuale per le Pari Opportunità Avv. Angela Faraone e di tutto il direttivo con lo scopo di rafforzare il sistema che fornisce accoglienza, ascolto e consulenza , legale e psicologica, alle donne che hanno subito maltrattamenti o che, a causa di violenza, siano costrette ad abbandonare la propria residenza da sole o con figli minorenni affrontando tutte le problematiche nell’ambito familiare, nel quadro delineato dalla normativa nazionale e dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere.