Reggio, Falcomatà tranquillizza i sindacati: salvaguardiamo i 51 posti di lavoro

«Saremo al fianco dei sindacati e dei lavoratori per salvaguardare i 51 posti di lavoro di Idrorhegion, in attesa della stesura del nuovo bando di assegnazione del servizio che terrà inevitabilmente conto del più complesso e rivoluzionario riordino del comparto idrico integrato da parte di Sorical». È quanto ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà nel corso dell’incontro avuto, ieri mattina a Palazzo San Giorgio, con i rappresentanti di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec Uil e Rsu e con i vertici dell’azienda per la manutenzione degli impianti cittadini di depurazione e della rete fognaria. Alla riunione hanno preso parte pure l’assessore Francesco Gangemi ed il direttore generale dell’Ente, Demetrio Barreca. «L’amministrazione comunale - ha spiegato il sindaco – è compiutamente all’opera per garantire la continuità lavorativa. Come sugli altri temi legati alla questione idrica, anche rispetto alla depurazione sono stati fatti enormi passi avanti. Quello che ci interessa è che il servizio sia di qualità, sostenibile nel tempo e, ovviamente, che il percorso garantisca il rispetto dei livelli occupazionali».

