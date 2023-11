Siderno, primo passo verso la bonifica della falda inquinata dalla “Sika”

Con determinazione numero 1321 dello scorso 17 novembre, a firma del dirigente dell’area “Infrastrutture e servizi al territorio” del Comune di Siderno, ingegner Lorenzo Surace, sono stati approvati il quadro economico e lo schema di manifestazione d’interesse relativi all’affidamento dei servizi tecnici (studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) relativi all’intervento di bonifica, messa in sicurezza e relativi lavori riguardanti la falda acquifera di contrada Limarri, per un importo di poco superiore ai 90.000 euro .

Il lavoro (finanziato per complessivi 2.116.784,16 euro dal decreto dirigenziale della Regione Calabria numero 58884 dello scorso 27 aprile che destina le somme stanziate per questo genere di interventi dal Ministero della Transizione Ecologia) va completato entro la fine del 2024 dopo essere stato dichiarato improcrastinabile a seguito di una prima indagine compiuta nel 2018, commissionata a seguito dell’accertamento del superamento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione, frutto della presenza di alcuni inquinanti nel sottosuolo dello stabilimento della Sika SpA, attivo nella produzione e commercializzazione di additivi per l’edilizia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio