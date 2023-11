Taurianova, picchiata e umiliata da oltre 20 anni dal marito: scatta il divieto di avvicinamento

I carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno dato esecuzione alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Palmi nei riguardi di un uomo, ora indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La donna, esasperata e provata, dopo l’ennesima aggressione, di recente si è rivolta ai militari dell’Arma per chiedere aiuto denunciando condotte violente del marito nei suoi confronti da oltre vent’anni. L’uomo, spesso ubriaco, anche in presenza dei figli, l’aveva più volte aggredita fisicamente, sferrandole schiaffi al volto e cagionandole contusioni agli arti superiori.

I carabinieri della Stazione di San Martino di Taurianova, dopo aver ascoltato attentamente la donna, hanno inviato la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Palmi che ha richiesto al Gip del locale Tribunale l’emissione di adeguata misura cautelare. L’uomo dovrà mantenere una distanza dalla donna non inferiore a 500 metri e dovrà astenersi dal comunicare con lei con qualsiasi mezzo.