Reggio, pesce senza tracciabilità sui banchi del mercato: la polizia locale ne sequestra 40 kg

A seguito di specifica e finalizzata attività, disposta dal Dirigente, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha sequestrato circa 40 kg di pesce venduto senza autorizzazione. Durante i consueti controlli presso il mercato settimanale di Botteghelle è stato sorpreso un ambulante privo di autorizzazione che poneva in vendita prodotto ittico senza il certificato di tracciabilità.

Mentre un altro venditore ha abbandonato la merce dandosi a precipitosa fuga

In totale sono state inflitte sanzioni per circa 14.000 euro . Il pescato posto in vendita, per un totale di 40 kg è stato sequestrato, e previo giudizio di non commestibilità dei veterinari dell'ASP confiscato ed immediatamente inviato a distruzione. I servizi a tutela della libera concorrenza e della salubrità degli alimenti posti in vendita sulla pubblica via continueranno anche nei prossimi giorni.