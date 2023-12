'Ndrangheta nel Lazio, consegnato all'Italia latitante sfuggito all'operazione "Tritone". La cattura in Germania

Scortato da personale della polizia tedesca, è giunto all’aeroporto di Fiumicino, proveniente dalla Germania, un cittadino albanese di 29 anni, consegnato alle autorità italiane dopo la cattura, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d’Appello di Roma, tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo era stato localizzato in Albania quando all’alba dell’8 novembre scorso i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, nelle province di Roma e Reggio Calabria, diedero esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina, nei confronti di 12 persone, cittadini italiani e albanesi, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio.

L’indagine è scaturita da alcune risultanze investigative provenienti dall’operazione «Tritone», condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e che, nel febbraio 2022, aveva disarticolato una «locale» di 'ndrangheta nei comuni di Anzio e Nettuno, dedito non solo al traffico di sostanze stupefacenti ma anche al condizionamento della vita politica locale e al controllo delle attività economiche e degli affidamenti degli appalti locali.

In particolare, nell’indagine Tritone era stato documentato come uno degli 'ndranghetisti, avente la capacità di importare ingenti carichi di narcotico dal Sud America, al fine di ottenere ulteriori ricavi, avesse espanso le proprie attività di vendita dello stupefacente dai comuni di Anzio e Nettuno ai comuni di Rocca di Papa e Grottaferrata intrecciando qui i propri affari con quelli del sodalizio, composto dagli odierni indagati. Il 29enne albanese era stato localizzato dai carabinieri di via In Selci in Albania, per cui nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo e attivato il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

L’altro ieri l’uomo è stato intercettato a bordo di un volo di linea proveniente da Tirana e diretto presso l’aeroporto Karlsruhe/Baden-Bade dove la polizia tedesca lo ha intercettato e bloccato.