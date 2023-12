Reggio, il quinto Reparto Volo della Polizia festeggerà il 6 dicembre il quarantennale della sua istituzione

Il prossimo 6 dicembre, la Polizia di Stato festeggerà il 40ennale della fondazione del V° Reparto Volo, istituito a Reggio Calabria il 23 marzo del 1983 principalmente per far fronte al fenomeno dei sequestri di persona che interessava tutta la zona aspromontana reggina, condizionando anche l’intera Regione Calabria.

Successivamente, oltre al primario compito di collaborazione con gli uffici investigativi della Polizia di Stato per la lotta ai sequestri, il Reparto è stato determinante nell’impiego di missioni di soccorso e ricerca, trasporti sanitari, avvistamento incendi, emergenze connesse alla Protezione Civile, dovunque ne fosse richiesto l’intervento, in situazioni di particolare criticità ed urgenza.

Negli anni ha partecipato a vari eventi eccezionali, come l’alluvione di Soverato, l’emergenza dell’isola di Stromboli, l’alluvione di Giampilieri, l’alluvione di Crotone, di Rossano Calabro e l’esondazione a Gioia Tauro, effettuando anche servizi in cooperazione con paesi esteri quali Albania, Libia e Malta.

Anche in ambito sanitario, il V° Reparto Volo si è contraddistinto effettuando molteplici i trasporti di persone in fin di vita o di organi necessari per un immediato trapianto.

L’iniziale dotazione di elicotteri AB206 e AB 212 è stata successivamente potenziata con l’aggiunta della linea aerea ad ala fissa P64 Oscar e poi P68 Observer, mentre, in ultimo, con l’arrivo dell’elicottero AW139.

Nel tempo le tipologie di intervento si sono modificate adeguandosi al contesto socio politico dei vari paesi, di fronte alla necessità di fronteggiare l’incremento del flusso degli immigrati verso le coste meridionali.

Il susseguirsi di varie tipologie di impiego sui servizi, anche in momenti di assiduo e arduo lavoro, ha determinato la crescita del bagaglio di esperienze professionali degli specialisti, donne e uomini, fino a raggiungere elevati standard nel settore.

Oltre al costante addestramento del personale del Reparto Volo, oggi si tengono corsi per il Reparto Prevenzione Crimine, Tiratori Scelti, Artificieri, ed anche per i Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Soccorso Alpino, effettuando, altresì, missioni di controllo del territorio come Focus ‘ndrangheta e Alto Impatto.

Il V° Reparto Volo della Polizia di Stato, sin dai difficili primi anni della sua fondazione, rappresenta una realtà operativa concreta, inserita non solo nel contesto cittadino e provinciale, ma anche in ambito regionale ed interregionale, al servizio della comunità, sicuro punto di riferimento per la cittadinanza e delle Istituzioni.