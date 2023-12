Psichiatria a Reggio, tutto fermo dopo 20 giorni. È pronta una nuova mobilitazione

È passato quasi un mese dall’impegno assunto dalla Regione ma la situazione è immutata. Fermi i ricoveri e il percorso di accreditamento delle strutture. Così ieri mattina gli operatori delle strutture della psichiatria reggina, coordinati dal Coolap e dall’Usb hanno atteso davanti a palazzo Alvaro, dove era atteso per un convegno il sub commissario alla Sanità, Ernesto Esposito. L’intento era quello di sollecitare l’Ente e al tempo stesso tenere accesi i riflettori sulla vicenda. «Lo stato di difficoltà in cui versano le strutture psichiatriche reggine dovrebbe essere cosa ben nota, ma la negazione del diritto alla cura non sembra suscitare molto interesse dentro le mura della Cittadella regionale. L’accordo siglato il 13 novembre a Catanzaro, che ha posto fine all’occupazione dei locali dell’Asp reggina – tuonano Coolap e Usb – sembra sia rimasta lettera morta. Le risposte concrete sarebbero dovute già arrivare il giorno dopo, rassicurava il sub commissario Esposito».

