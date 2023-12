Rassegna stampa 12-12-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Inghiottiti nel nulla, la storia degli scomparsi di Serra. Il papà di Pasquale Andreacchi: “Ci sono assassini a piede libero, c’è da avere paura”

Omicidi in provincia di Cosenza, Galizia ancora in fuga con documenti falsi: ricerche in tutta Italia

La SS 106 in Calabria resta più che una strada una trappola per gli automobilisti

Catanzaro Servizi cerca la svolta: verso un cambio radicale del modello gestionale

Catanzaro, dopo gli annunci e le polemiche al via gli esami per gli avvocati

Traffico di droga nel Soveratese. Inizia l’Appello per 21 imputati (ORE 11)

Lamezia, l’ombra della cosca Iannazzo dietro l’omicidio Pagliuso

Spiragli per la strada del Medio Savuto. Il Comitato cittadino incontra l’assessore

Crotone, lavori sul molo foraneo del porto. Chiesta la “Via” sul progetto rivisitato

‘Ndrangheta a Cirò Marina, omicidio Pirillo: assolti il boss Farao e Spagnolo

Cosenza, la ripresa sempre più difficile in una terra senza giovani

Concerto di Capodanno a Cosenza, varato il Piano-sicurezza

Progetto della “Città unica” tra Rende e Cosenza, parlano Caputo e De Francesco

Rissa a Cassano, scattano i domiciliari per due giovani

Puc di Reggio, prorogati al dicembre 2024 i progetti utili alla collettività

Omicidio del tabaccaio Ielo a Reggio, fissato il processo d’appello

A Gioia Tauro una Ciambra così… non si era mai vista

Operazione “Hybris” a Gioia Tauro, scagionato Ippolito Filandro

Gioiosa Jonica, le navi dei veleni e il caso De Grazia: ucciso per tenere sepolta la verità?