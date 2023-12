Rassegna stampa 14-12-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Il “no” dei sindaci della Calabria all’Autonomia

Rapirono una minore a Catanzaro, subito a processo

Lamezia, l’affondo dell’ex revisore dei conti: «C’è un contenzioso di 25 milioni»

Parco eolico, l’opposizione prova a “stanare” il sindaco di Chiaravalle

’Ndrangheta, tre ergastoli per l’omicidio di Rocco Castiglione a Roccabernarda

Spaccio alle case popolari di Isola Capo Rizzuto, pene pesanti ai cinque pusher

Isola Capo Rizzuto, droga venduta in chat: chieste 5 condanne

Bancarotta fraudolenta aggravata a Vibo: l’indagine che arriva dentro le Aule

Capitale della Cultura: Cosenza, si lecca le ferite dopo la bocciatura

‘Ndrangheta a Cosenza, la via di fuga dell’ex boss Roberto Porcaro dopo il finto pentimento

Corigliano Rossano, riapre parzialmente il traffico ferroviario a due settimane dal dramma di Thurio

Treni, quasi cinque ore da Sibari a Crotone

I grandi ospedali entro fine mandato. L’annuncio di Occhiuto riguarda anche la Sibaritide

Termosifoni fuori uso in classe, a Mendicino nelle aule con il cappotto. Bucarelli: “Il Comune paghi le bollette del gas”

Le tradizionali atmosfere natalizie stimolano la fantasia, recital dell’Ic di Montalto Scalo

La legge elettorale discrimina le minoranze, a Lungro impazza la polemica: ricorso contro l’Europa

A Paola pochi medici, liste d’attesa e ospedali privi di servizi

Falcomatà, il silenzio è d’oro. Domani a Reggio faccia a faccia col Pd

Psichiatria, a Reggio operatori all’attacco: «Anni di indifferenza bipartisan»

Rifiuti, a Reggio dopo due anni la svolta non c’è: il settore sta continuando ad arrancare

Gioia Tauro, conflitto di interessi dell’Authority nell’Agenzia per il lavoro portuale?

Immigrazione, processo pilota a Locri sul decreto Cutro: dubbi delle difese sulla legittimità costituzionale

Gioiosa, i tentacoli della ‘ndrangheta ramificati fino in Piemonte