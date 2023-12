Concorsi a Reggio, la Cosfel autorizza l’assunzione di 135 dipendenti

La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, riunita ieri, ha esaminato con esito favorevole l’istanza presentata dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria che ha richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato tutto il personale individuato dalla tornata dei concorsi banditi da Palazzo San Giorgio nel corso del 2023, complessivamente si tratta di nuove 135 unità di personale.

L’annuncio del provvedimento della Commissione è stato diffuso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

«Si tratta di un provvedimento importantissimo per il nostro Comune – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà – come abbiamo avuto modo di chiarire nelle scorse settimane sul tema dei concorsi pubblici, i primi realizzati da circa un ventennio, l’Amministrazione ha sempre operato in maniera corretta e trasparente, affrontando tutti i necessari passaggi amministrativi con la consueta cura ed attenzione».

