Gioia Tauro, la UilPa Vigili del Fuoco: «Potenziare il dispositivo del soccorso nella Piana»

«Visti i recenti avvenimenti che hanno riguardato la galleria della Limina insita nell’importante arteria di collegamento Jonio-Tirreno abbiamo ritenuto necessario, come organizzazione sindacale, riportare all’attenzione dei massimi vertici istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco l’attuale situazione del dispositivo di soccorso che opera tra Rosarno, Gioia Tauro e San Ferdinando, il cosiddetto triangolo industriale pianigiano, che annovera la presenza di numerosi insediamenti industriali e vaste aree antropizzate con un alta densità abitativa. Area che può contare solo sulla presenza della sede distaccata di Palmi e, in seconda battuta, sulla sede distaccata di Polistena, distante circa 25 km dall’area in questione».

Ad annunciarlo è Giuseppe Fraschini, segretario provinciale della UilPA dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

«Oggi più che mai – prosegue Fraschini – riteniamo opportuno e non più prorogabile il potenziamento della sede portuale di Gioia Tauro, con una squadra terrestre che andrebbe a aumentare la sicurezza di cittadini e dei soccorritori e sanare le carenze dell’attuale dispositivo di soccorso».

