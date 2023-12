Palazzo di Giustizia di Reggio, avviato l’iter per la procedura della nuova gara

«L'Unità tecnico-amminsitrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato, agli uffici di Palazzo San Giorgio, l'avvio della procedura di gara per i lavori del Palazzo di Giustizia. È ufficialmente partito il conto alla rovescia per vedere, al più presto, l’avvio del cantiere che porterà al completamento di una delle opere pubbliche più importanti e strategiche inserite nelle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà». La notizia arriva dal consigliere comunale delegato, Carmelo Romeo, che si è detto «particolarmente soddisfatto per il prosieguo di un iter fondamentale che porterà alla realizzazione di un bene che, da decenni, è atteso dalla città e dall’intero settore che ruota intorno all’ordinamento giudiziario del territorio».

