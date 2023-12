Reggio, cane cade in un pozzo di 10 metri: lo salvano i vigili del fuoco

Cane cade in un pozzo di dieci metri: recuperato dai Vigili del Fuoco. È successo questa mattina attorno alle 9,15 nel territorio di Placanica (RC). L'animale, un cucciolo meticcio si era avventurato in un terreno cadendo all'interno di un pozzo profondo circa dieci metri. Allertati dal proprietario preoccupato anche dalla presenza dell’acqua all’interno della cavità, i Vigili del Fuoco della sede distaccata di Monasterace coordinati dal Capo Squadra Antonino Placanica, sono immediatamente intervenuti riuscendo a portare in salvo l’animale con le tecniche Speleo Alpino Fluviali e l’aiuto della scala Italiana. Il cucciolo in buone condizioni di salute e senza conseguenze per la caduta è stato riaffidato al proprietario.