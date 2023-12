Reggio, assegnate cinque case popolari ma è una goccia nell’oceano

Meglio tardi che mai. Ci sono voluti anni, ma il 12 dicembre scorso il settore alloggi popolari del Comune ha avviato le procedure di assegnazione delle case alloggi per i primi cinque nuclei della graduatoria di emergenza abitativa pubblicata il 28 novembre scorso. Secondo quanto reso noto dall’Osservatorio sul disagio abitativo, la prima famiglia in graduatoria, sfrattata il 10 gennaio 2020 e da quasi quattro anni senza una casa, si è vista consegnare l’alloggio proprio il 12 dicembre scorso. La seconda famiglia in graduatoria, anche questa da anni in una situazione di emergenza, ha avuto consegnato l’alloggio il 15 dicembre. Per le altre famiglie il settore sta procedendo alla consegna degli alloggi verificando sul posto l’effettiva disponibilità, l’abitabilità e cercando di evitare l’occupazione senza titolo. Piccolo passi avanti che però risultano insufficienti, almeno secondo quanto lamentato dall’Osservatorio.

