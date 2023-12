Aeroporto di Reggio, quasi ultimati da Enav i test sulla sicurezza della pista

Fasi finali dei test sulle nuove rotte per rendere pienamente operativo lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria. Rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che Enav, chiamato a verificare la fattibilità, ha condotto studi con radiomisure e con appositi voli, anche col supporto di ispettori di volo Enac. Le nuove rotte sono poi state testate in un simulatore di volo che servirà per l’addestramento dei piloti, di cui si farà carico lo stesso Enac. Le nuove procedure potrebbero essere rilasciate già a metà gennaio e offriranno la possibilità di utilizzare l’aeroporto anche in condizioni meteo difficili. Grande soddisfazione ha espresso il vicepremier e ministro Matteo Salvini che qualche mese fa in riunione con i vertici dei due enti aveva chiesto massima attenzione allo scalo calabrese anche in vista dello sviluppo dell’area con la costruzione del ponte sullo Stretto.

