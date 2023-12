Dramma alla vigilia di Natale a Palmi, 82enne travolto e ucciso sulla SS 18

Tragedia nel pomeriggio della vigilia di Natale a Palmi in provincia di Reggio Calabria. Un terribile incidente mortale ha squarciato la tranquillità della cittadina della Costa Viola. Sulla SS18 non lontano dalla scuola "Ferraris", da quanto si apprende, un pedone, Elia Randazzo di 82 anni, è stato travolto da due auto mentre stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Polemiche sui social per la pericolosità del tratto interessato dove è avvenuto l'incidente.