Notte di follia a Reggio: sfugge ai carabinieri, poi li tampona e innesca una colluttazione

Notte di follia per le strade cittadine. I carabinieri della Radiomobile di Reggio Calabria hanno fermato un'auto che viaggiava a forte velocità per le vie del centro città. All'interno della Lancia Y c'erano un uomo e una donna. L'autista del mezzo si è rifiutato di fermarsi nonostante fosse intimato l'alt, accelerando e speronando alcune vetture parcheggiate lungo il tragitto per sfuggire agli uomini dell'Arma: una volta arrivato in via Torrione, effettuando retromarcia, ha colpito l'auto dei carabinieri. Ne è scaturita una colluttazione (necessarie le cure del 118 per due militari). L'uomo è stato arrestato.