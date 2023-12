Palmi, l'82enne Elia Randazzo investito e ucciso mentre stava andando in chiesa con la moglie. Sui social scoppia la polemica: "Tratto pericoloso"

Un pensionato di 82 anni, Elia Randazzo, è morto ieri sera, vigilia di Natale a Palmi, nel Reggino, dopo essere stato investito mentre attraversava la Statale 18 per recarsi nella chiesa della Santa Famiglia per la messa. L’uomo era insieme alla moglie quando è stato travolto da un’auto che lo ha scaraventato contro un’altra autovettura ed è morto sul colpo. Polemiche sui social per la pericolosità del tratto in cui è avvenuto l’incidente, nel quale si chiede da tempo che venga realizzata una rotatoria.

Leggi anche Tragedia alla vigilia di Natale a Palmi, 82enne travolto e ucciso sulla SS 18