Reggio, schiaffi alla moglie e alla figlia di dieci mesi: divieto di avvicinamento per 28enne

Divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia minore. I carabinieri di Cataforio, quartiere di Reggio, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Gip su richiesta della locale Procura, a carico di un 28enne del posto.

Il provvedimento ha avuto origine al termine di una delicata indagine condotta dai carabinieri avviata in seguito della denuncia presentata dalla donna. Riscontrate, dal 2020, condotte vessatorie e violente, ingiurie, minacce e percosse: comportamenti che avevano determinato uno stato di soggezione e di paura nei confronti dell’uomo. In particolare, in un recente episodio, i militari hanno accertato che la figlia minore della coppia, di 10 mesi, era stata malmenata dall’uomo, che in un momento di nervoso, l’aveva schiaffeggiata e successivamente aveva malmenato anche la compagna, per poi scappare di casa non appena si accorgeva che la stessa aveva richiesto l’intervento dei carabinieri.