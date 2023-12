Sanremo, la 88enne Caterina Giovinazzo di Gioia Tauro muore dopo avere ricevuto una bolletta da 15mila euro

Era nata a Gioia Tauro 88 anni fa Caterina Giovinazzo, l’anziana morta la notte di Natale all’ospedale di Sanremo, in Liguria, dove era ricoverata dopo aver appreso che avrebbe dovuto pagare oltre 15mila euro per una bolletta dell’acqua. Soldi che, alla fine, si è scoperto non erano dovuti. Inutile dire che i tre figli dell’anziana donna, le nuore, i nipoti, i fratelli e le sorelle chiedono chiarezza. Una notizia che ha sconvolto la famiglia di Caterina, che per il momento non sembra intenzionata ad adire le vie legali: «Non siamo neanche arrabbiati – spiegano – stiamo troppo male, prevale il dolore su tutto il resto». In molti, però, nelle ore successive al decesso hanno messo in relazione il malore dovuto alla notizia della cifra monstre da pagare alla Iren, il suo fornitore per la rete idrica, e il suo decesso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria